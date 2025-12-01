Quei 400 minuti insieme che hanno prodotto un solo gol su rigore. Vorrà pur dire qualcosa?

Moise Kean e Roberto Piccoli. Roberto Piccoli e Moise Kean. Per un bel pezzo d'estate, ma anche da quando è cominiciato il campionato a questa parte, ci siamo interrogati se i due attaccanti della Fiorentina sarebbero potuti coesistere e avrebbero giocato insieme.

Un solo gol

Una prima risposta il campo l'ha già data: Kean e Piccoli hanno giocato insieme 421 minuti. Un abbinamento questo che ha prodotto un solo gol e per giunta su rigore (trasformato dall'ex Juve). Tutto qui.

La punta di un iceberg

Vorrà dire qualcosa questo, o no? Certo, potrebbe essere anche e solo la punta di un iceberg che presenta tante incrinature all'interno. Magari risistemando la squadra (tipo difesa a quattro giusto per dirne una) potrebbero anche cambiare gli equilibri offensivi, però…