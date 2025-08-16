Anche il Cagliari in campo tra un'ora in Coppa Italia: la Fiorentina studia la prima avversaria della stagione di Serie A

Alle 20.45 anche il Cagliari scenderà in campo per la sua prima partita ufficiale della stagione, sempre nell'ambito dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, contro la Virtus Entella. Se infatti la Fiorentina avrà l'impegno del 21 agosto, contro il Polissya, prima della trasferta sarda del 24, gli uomini di Pisacane avranno più tempo per preparare la prima di Serie A.

Mister Pisacane schiera così gli 11 titolari: Caprile in porta, Obert, Mina, Deiola e Idrissi in difesa, Adopo, Prati e l'ex viola Folorunsho a centrocampo, con Luvumbo e Zortea sulle fasce a supporto di Piccoli, unica punta. Con ogni probabilità, visti gli 8 giorni di riposo tra questa partita e la prima contro la Fiorentina, mister Pisacane avrà scelto il suo undici titolare: è quindi da aspettarsi una formazione simile a questa per la partita del 24.