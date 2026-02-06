Le prime parole di Paratici alla squadra: ecco cosa ha detto

Dopo la conferenza stampa di presentazione con i giornalisti, Fabio Paratici ha incontrato la squadra al Viola Park.

Vecchi incontri

Abbracci e sorrisi per il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, che in particolare si è soffermato a parlare con chi già conosceva dalla passate esperienze: Rugani, Fagioli e Kean alla Juventus, Solomon al Tottenham e Fortini per un legame familiare di vecchia data.

Il discorso alla squadra

Poi il discorso davanti a tutta la squadra: Paratici ha ribadito come la priorità attuale sia quella di prendere coscienza della propria dimensione da qui a maggio, specialmente ora che il calendario offre occasione per cambiare marcia. Lo scrive La Nazione.