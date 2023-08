Ripartiamo ancora una volta dalle parole del dg della Fiorentina Joe Barone, pronunciate nel pre-partita di Genoa-Fiorentina 1-4: “Siamo sempre pronti per altre entrate e uscite. Se c’è qualcuno non contento, lo possiamo accontentare entro fine mercato”.

Un messaggio chiaro, che si riferisce in particolare a coloro che, in questo momento, si sentono ai margini della rosa: Jovic, Martinez Quarta, ma soprattutto Sofyan Amrabat. Dopo un intero mercato ad aspettare una cessione che sembrava imminente già dopo Praga, la Fiorentina è ancora in attesa della prima offerta ufficiale.

Secondo quanto riportato da La Nazione, non può che essere la settimana decisiva per il futuro del centrocampista marocchino. In particolare, è attesa un'offerta da parte del Manchester United entro 48 o al massimo 72 ore. Piazzati un paio d'esuberi, ora il club inglese è sollecitato ad agire anche da parte dei tifosi stessi, scontenti soprattutto dopo la sconfitta contro il Tottenham. Adesso i Red Devils hanno tutto in regola per potersi aggiudicare Amrabat: l'offerta non dovrà scendere sotto i 30 milioni di euro chiesti da Commisso.