Nuovo nome dalla Russia per l'attacco della Fiorentina, ma la cifra chiesta dal club di appartenenza è alta

Come scrive Telegrafi, portale albanese, la Fiorentina starebbe seguendo l'attaccante Mirlind Daku di proprietà dal Rubin Kazan. Il giocatore classe 1998 ha già segnato 5 gol nelle prime 5 partite stagionali e ha da poco rinnovato il contratto con il club russo.

La valutazione

Il giocatore è un perno importantissimo per l'attacco della squadra di Kazan, ma la società russa potrebbe lasciarlo partire per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Ci sono stati contatti

Come scrive il portale, Pradè avrebbe già avuto dei contatti con l'agente dell'attaccante, Shkumbin Qorrmemeti.