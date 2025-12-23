Nicola Ventola, ex calciatore di Serie A, oggi opinionista, ha avuto modo di dire la sua sul futuro della Fiorentina: sull'account Instagram del podcast Viva El Futbol, del quale fa parte assieme a Cassano e Adani, gli è stata posta una domanda sull'eventuale salvezza dei viola, alla quale l'ex Inter ha risposto così.

Sul gruppo squadra

“Secondo me la Fiorentina non si salverà: Firenze è una piazza esigente, complicata, che giustamente comincia a criticare. Ci vuole personalità e non ne vedo tantissima in questo gruppo, anzi, vedo un po' di egoismo, ognuno che pensa al proprio orticello; non è che se i giocatori si abbracciano allora significa che lavorano di squadra".

Sulle chance di salvezza

"Vedo troppe notizie di mercato che riguardano alcuni uomini chiave di questa squadra, e quando escono queste notizie molte volte può essere vero che vuoi abbandonare la barca, per non trovarti in questa situazione: secondo me nove punti e una sola vittoria sono pochi in questo momento, e anche se hanno più qualità e sono più forti di altre squadre che lottano per salvezza, a volte non basta. Per questo, ahimè, la Fiorentina è una forte candidata alla retrocessione”