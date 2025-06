Il mercato viola è più che mai nel vivo. Oltre alle conferme dei big e all'arrivo di giocatori la dirigenza gigliata è alle prese con il mercato dei giovani talenti. L'elenco dei calciatori in uscita dalla Primavera è molto lungo e non sarà facile trovare una soluzione a tutti.

Le trattative in corso

La Nazione in edicola stamani scrive che per alcuni dei protagonisti degli ultimi campionati Primavera la strada sembra già tracciata: Harder è ormai prossimo alla firma con il Padova mentre Rubino è da tempo in cima alla lista degli obiettivi della Carrarese. Tra i 2006 è pronto a salutare anche Caprini, su cui si stanno muovendo alcuni club di B (uno su tutti la Sampdoria) ed esteri. Tra i ragazzi che rientreranno dai prestiti, la situazione è variegata: se infatti Fortini è l'unico certo di restare in viola anche nella prossima stagione tutto da definire è il futuro di Lucchesi, che non sembra avere spazio nella squadra di Stefano Pioli ed ha molti interessamenti nella serie cadetta; anche se per ora non ci sono trattative concrete.

Mercato in entrata

Non solo mercato in uscita però. Il responsabile del vivaio Angeloni infatti si sta muovendo per portare al Viola Park un giovane talento: pare infatti a un passo l'arrivo dall'Empoli di Edoardo Zanaga, punta centrale del 2008, che si unirà alla Primavera di Galloppa per la stagione che vedrà anche il debutto in Youth League.