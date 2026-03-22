Vanoli: "Quando cambi un allenatore, credi che il nuovo abbia la bacchetta magica. Abbiamo messo un mattoncino alla volta"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, dopo il pareggio con l'Inter ha dichiarato: “Adesso sappiamo riprendere la connessione e per fare quello che dovevamo fare. Faccio i complimenti a tutti i giocatori, al mio staff, al massaggiatore, perché questa era veramente una gara difficile. Già nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per pareggiare”.

E poi: “Quando cambi un allenatore si pensa che quello nuovo subito abbia la bacchetta magica, ma per creare delle cose ci vuole del tempo. Abbiamo messo un mattoncino alla volta, che magari non tutti vedevano. Siamo riusciti anche oggi ad uscire alla grande. Adesso sappiamo che rientriamo dalla sosta e abbiamo una gara contro un Verona che oggi ha fatto sudare l’Atalanta. Lo ripeto, per salvarci noi dobbiamo giocare a calcio, poi mi dispiace per Kean, perché il gol è importante per un attaccante e Fagioli dal limite dell’area deve prendere la porta”.

Infine: “Stanno crescendo veramente tutti. Ndour si merita i complimenti perché ha sempre dato tutto. Anche Brescianini sta crescendo e pure Fabbian è in evoluzione, anche se ci vorrà del tempo. Sicuramente a 36 punti ci devi arrivare, a 38 ci potrebbe essere la sicurezza, poi molto dipende dai risultati delle dirette concorrenti. Ora noi andiamo a Verona che ha fatto una grandissima partita a Bergamo. Dobbiamo andare là, consapevoli che non è l’Inter, la formazione gialloblu e che ci aspettano altre difficoltà”.