Jorgensen: "Firenze piazza difficile, ma quegli anni sono tra i più belli della mia carriera. Con Prandelli..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Martin Jorgensen è tra gli interpreti danesi più ricordati in maglia viola. E anche lui ha sempre confessato di aver trascorso anni indimenticabili a Firenze. Lo ribadisce a Radio Kiss Kiss: “In Italia ho giocato tanto tempo. Ho conosciuto la Serie A a Udine, mentre Firenze è sicuramente una piazza più difficile”.

Ma poi aggiunge: “Gli anni alla Fiorentina sono senza dubbi tra i più belli della mia intera carriera, soprattutto gli ultimi tre-quattro. Con Prandelli in panchina, abbiamo fatto delle grandi stagioni in Champions League. Ricordo più che volentieri tutto questo”.