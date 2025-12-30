Mauro: "Rimpiango Kean perché è più forte di Openda e David"

Dopo aver fatto sfracelli la scorsa stagione e aver rinnovato, a suon di milioni, il suo contratto con la Fiorentina, Moise Kean sembra aver esaurito, almeno in larga parte, la sua vena realizzativa.

Ciò nonostante c'è chi, come Massimo Mauro, lo vedrebbe ancora bene alla Juventus. L'ex centrocampista bianconero ma anche di Napoli e Genoa, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto: “Se rimpiango Rabiot? No, più Kean, perché preferisco Kean a Openda e David. Chiaro, Rabiot ha uno spessore internazionale e farebbe sempre comodo”.