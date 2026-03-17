L'ex Fiorentina e leggenda viola Giancarlo Antognoni ha parlato della squadra gigliata e della vittoria di ieri sera contro la Cremonese a margine della presentazione di “Ci chiamavano sciacalli”, il nuovo libro di Carlo Pallavicino.

Le parole di Antognoni

“Parlare di salvezza della Fiorentina, per quello che questa stagione ci ha mostrato, è difficile. Anche perché a inizio anno ci aspettavamo tutt’altro. La squadra è stata risucchiata in questa lotta e oggi sta pagando alcuni errori commessi nei mesi scorsi".

Sulla gara contro la Cremonese

"Il risultato di ieri è determinante per la classifica: senza una vittoria si sarebbero potuti creare seri problemi per il futuro. Tuttavia, la partita è stata convincente e la vittoria è stata ampiamente meritata”.