La Nazione: Fiorentina-United, un affare che si farà

A pagina 2 dell'inserto sportivo de La Nazione, campeggia un'intervista fatta al centrocampista della Fiorentina, intitolata: “Le mille storie di Arthur ”Il mio nome per Zico In viola grazie a Italiano". Sottotitolo: “A tu per tu con il brasiliano arrivato dalla Juventus: ”Il calcio? Preferivo il tennis" “Firenze è il posto giusto per le mie ambizioni. Voglio andare in Champions”.

A pagina 3 invece si parla del mercato viola: “Fiorentina-United, contatto per Amrabat Gli inglesi chiedono tempo, ma l’affare si farà”. Sottotitolo: “Il centrocampista marocchino è un obiettivo. Dopo le cessioni, Red Devils pronti al colpo: i tifosi inglesi lo invocano sui social”. Di spalla: “Commisso a Firenze Obiettivo ’Marassi’ Tanti temi sul tavolo”. In taglio basso: “Italiano, usato sicuro. A Genova con le certezze”.