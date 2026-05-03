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Corriere dello Sport: Fiorentina, che conti!

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si parla della partita contro la Roma e del futuro della Fiorentina

Prima pagina

In prima pagina si legge in basso: “Nessuno ha i conti della Viola”. 

Pagina 20

A pagina 20 si legge: “Cercasi nuova viola. L'agenda di Paratici: è De Gea il primo nodo da sciogliere”. 

Pagina 21

E a pagina 21 in alto: “Club solido, ma serve un intervento” e poi “Roma-Fiorentina. I giallorossi a forza sette contro i viola”. 

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