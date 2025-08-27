Il giornalista Alfredo Pedullà su X fa il punto in casa Fiorentina sul fronte mercato e in particolare sul fronte difensori.

‘Nessuna trattativa per Diogo Leite’

“La Fiorentina non è sulle tracce di Diogo Leite, difensore dell’Union Berlino accostato ieri ai viola, si parlava addirittura di un’operazione in stato avanzato. Nulla di tutto questo, per la verità non ci sono trattative anche per questioni di caratteristiche. La Fiorentina, invece, è forte su Victor Lindelof con il contemporaneo pressing di David de Gea”.

‘C’è da anticipare la concorrenza'

“Un’operazione che i viola intendevano fare a prescindere da Comuzzo: per quest’ultimo, come svelato già ieri, non c’è stata una trattativa diretta tra Al Hilal e Fiorentina perché il classe 2005 mai ha davvero aperto agli arabi. La Fiorentina procederà in direzione Lindelof offrendo un contratto di due anni con opzione, nella speranza di anticipare sia Everton che Brentford”.