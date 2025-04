Conceicao resta in silenzio prima della partita con la Fiorentina

L'allenatore del Milan, Sergio Conceiçao, sceglie la via del silenzio prima della partita con la Fiorentina.

Diversamente a quanto accade di consueto, il portoghese non interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida contro i viola.

Sul perché di questa scelta si possono fare tante congetture. Quel che è certo è il suo Milan non sta vivendo un momento facile in stagione: in campionato è molto staccato da una posizione Champions che era l'obiettivo stagionale. E l'1-1 in Coppa Italia nella semifinale d'andata contro l'Inter non ha di certo dato una svolta all'annata.