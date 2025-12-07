Vanoli bercia tanto ma non ha soluzioni: patetica la mossa Kouame. Guai a chi chiede di remare uniti, per la Serie B remateci voi!
La Fiorentina parte a razzo, va in vantaggio, subisce dopo pochi minuti il pareggio e si liquefà. In campo manca tutto: personalità, oroglio, ferocia agonistica, idee di gioco, concentrazione sulle palle inattive, intelligenza tattica. Un’intera partita a scodellare palloni mosci dalla tre quarti nell’area del Sassuolo, a beneficio del portiere Muric che, ovviamente, li prende tutti.
Neanche un tiro in porta, ad eccezione del rigore. La peggior difesa del campionato con 24 gol subiti in 14 gare. I numeri non dicono tutto, ma neanche mentono. Vanoli bercia tanto dalla panchina, ma di soluzioni in testa non ne ha. Patetico il lancio in campo di Kouame, scampato alla strage degli esterni solo grazie all’infortunio che lo tolse dal mercato. Pioli aveva fatto lo stesso con Sabiri.
Una sconfitta che consolida l’ultimo posto in classifica. Che pare essere il vero obiettivo stagionale di una dirigenza incompetente, incosciente e presuntuosa. E guai a chi dice che dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Io non remo per finire in serie B!
Leggi il pezzo completo e le pagelle su Violaamoreefantasia.it