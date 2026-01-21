Fabbian: "Sono carico e motivato per questa nuova avventura alla Fiorentina. Mi aspetto grandi emozioni"

Appena ufficializzato come nuovo calciatore della Fiorentina, Giovanni Fabbian ha parlato così ai canali ufficiali del club viola: “Sono molto contento di essere qui, inizia una nuova avventura e cercherò di mettermi fin da subito a disposizione della squadra e del mister".

“Mi aspetto tante emozioni”

Poi ha aggiunto: "Fa strano aver affrontato la Fiorentina pochi giorni fa e ora indossarne la maglia, ma la mia testa è qui e cercherò di dare il massimo. Sicuramente mi aspetto tante nuove emozioni, conoscerò nuovi compagni e un nuovo ambiente. Sono davvero carico e motivato".