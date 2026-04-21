Harrison e il messaggio lanciato alla società. Un asso per mettere in difficoltà i dirigenti

Il primo squillo con la maglia della Fiorentina è stato un vero e proprio colpo d'autore. Jack Harrison ha trovato la sua prima rete in maglia viola e che rete!

Un messaggio alla società

Il suo sinistro al giro sul secondo palo ha illuminato una notte che è stata buia per la formazione viola. Un ulteriore messaggio lanciato alla società, stavolta di tipo figurato, dopo le parole pronunciate lunedì scorso.

Parole d'amore

Quali? Queste: “Sono molto felice a Firenze. La città è pazzesca così come il club. Per il futuro dico che ogni calciatore sarebbe felice di giocare qui ovviamente, poi si vedrà”.

Diritto di riscatto

La Fiorentina può vantare un diritto di riscatto per lui, non un obbligo ed è molto probabile che questo diritto cada nel vuoto. Intanto però Jack le sta provando tutte per mettere in difficoltà i dirigenti gigliati e in questo caso ha sfoderato un bell'asso dalla manica.