Il presidente dell'AIAC ed ex allenatore Renzo Ulivieri, intervenuto a Italia 7, ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina. Partendo da Roberto Goretti: “Lui è stato mio giocatore e sono convinto che farà un ottimo lavoro a Firenze. Piaciuto in conferenza? Molto. Farà bene, credetemi, ho trovato un direttore deciso e risoluto”.

“Vanoli ha centrato il punto. Da calciatore? Mi ha alzato la coppa in faccia a Parma, eppure…”

Su Vanoli, invece: “L'allenatore ha centrato perfettamente il problema. Bisogna essere realisti, bisogna capire dove ci troviamo. Me lo ricordo da calciatore? Come no (ride, ndr)... mi sta anche un po' sulle scatole, con tono scherzoso. Quando segnò in finale di Coppa Italia con la maglia viola, io mi trovavo sulla panchina opposta. Per l'appunto stavo nel suo appartamento a Parma, pagavo pure regolarmente l'affitto, ma lui mi ha fatto goal lo stesso. Non perdo mai l'occasione di rinfacciarglielo...”.

“La Fiorentina dovrà rimboccarsi le maniche. Ma stiamo uniti”

Calendario difficile per la Fiorentina… “Eh sì... bisognerà rimboccarsi le maniche. Solitamente mi dispiace quando c'è un cambio di allenatore... voglio però fare un appello a tutti i tifosi viola: stiamo uniti e sosteniamo la squadra”.