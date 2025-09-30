Trevisani: "La Fiorentina è il nulla cosmico, solo Kean ha un po' di luce addosso"

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani è tornato a parlare di Fiorentina (dopo le sue controverse dichiarazioni) nel corso dell’ultima puntata del podcast Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio:

“Kean era l'unico a Pisa…”

“Nel nulla cosmico proposto dalla Fiorentina a Pisa Kean era l’unico che aveva un po' di luce addosso. Poi ci sono tante cose che andrebbero capite…".

La sua opinione sulle prossime gare della Fiorentina

"Qual è il sistema di gioco di Pioli? E l’assetto del centrocampo? Per non parlare di Dzeko che gioca 5 minuti. Paradossalmente, penso che le prosime quattro partite - contro squadre più forti - possano fare bene alla Fiorentina, che in questo momento fa grande fatica a giocare a calcio e praticamente si muove solo di rimessa".