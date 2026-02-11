Conte nei guai? Il Como lo elimina ed è anche a rischio squalifica: quel "testa di c***o" a Manganiello...

La Fiorentina è stata una vittima del Como nel percorso in Coppa Italia, terminato al primo impegno per la squadra di Vanoli. I lariani, tuttavia, non si sono fermati al successo al ‘Franchi’: ieri sera Fabregas e i suoi hanno espugnato Napoli, vincendo ai calci di rigore contro i campioni d'Italia in carica e staccando il pass per la semifinale.

Dopo la Fiorentina, il Como elimina il Napoli. E Conte…

“Protagonista” Antonio Conte, in modo non perfettamente elegante. In occasione di un fallo di un giocatore ospite, il tecnico azzurro ha platealmente chiesto il cartellino rosso come provvedimento. E si è rivolto al direttore di gara Manganiello in modo molto esplicito: “Ma almeno vallo a vedere… Testa di c***o”, si legge il labiale nelle immagini.

“Testa di c***o”: previsti provvedimenti?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la palla passa al procuratore federale Chinè, il quale sta raccogliendo immagini e audio per valutare l'episodio. Potrebbero essere presi provvedimenti: in caso di sanzione, Conte rischia una giornata di squalifica - patteggiabile tramite sanzione pecuniaria.