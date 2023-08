Corvino intanto regala a D'Aversa un compagno di Nazionale di Kayode e non solo, proprio in vista della Fiorentina

Momenti di grande fermento per il mercato della Serie A, Fiorentina e Lecce compresi: avversari domani al ‘Franchi’, con il ds salentino Pantaleo Corvino che sta completando la rosa dei suoi e proprio in vista della gara con la squadra viola ha messo a segno altri due affari. Ufficiale l'arrivo di Giacomo Faticanti dalla Roma mentre nelle prossime ore ci sarà il ritorno di Oudin, attaccante già giallorosso lo scorso anno. Più facile che della gara sia però solo il centrocampista, reduce dall'Europeo Under 19 vinto in compagnia del terzino viola Kayode.