Lo scontro diretto tra Genoa e Pisa, ma non solo. Dopo la grande occasione persa, per la Fiorentina si prospetta un altro turno di incroci favorevoli

C'è chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi mezzo vuoto, ma la verità è che la Fiorentina ha perso una grossa occasione nell'ultima giornata di Serie A. Perdendo a Parma, i viola non solo hanno consentito ai ducali di allungare, ma hanno fallito la chance di rosicchiare punti a Lecce, Pisa, Verona e Genoa, tutte uscite sconfitte dai rispettivi impegni.

Un altro turno da sfruttare

Ma è inutile pensare al passato. Meglio volgere lo sguardo al prossimo turno, il primo del 2026, che per la Fiorentina presenta nuovamente un calendario favorevole. La squadra di Vanoli infatti ospiterà la Cremonese, mentre sugli altri ci sarà innanzitutto lo scontro diretto tra Genoa e Pisa oltre al proibitivo impegno del Lecce sul campo della Juventus. Si sfideranno poi Verona e Torino, mentre il Parma farà visita al Sassuolo. Detto questo, la Fiorentina deve pensare a sé stessa e non sbagliare. Anche perché dopo la Cremonese arriveranno nell'ordine Lazio, Milan e Bologna.