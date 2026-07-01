Intanto per Oso spunta anche l'interesse di un club inglese

La Fiorentina continua a guardare con attenzione la situazione in casa Siviglia. Nel mirino di Paratici ci sono due difensori, il centrale Juanlu Sanchez e l'esterno sinistro Oso, ma i viola non sono da soli.

Minaccia inglese

Secondo quanto riporta Marca, infatti, su Oso c'è anche l'interesse del Nottingham Forest. Una concorrenza importante quella degli inglesi, che si uniscono a Strasburgo e Fiorentina nella lista dei candidati al calciatore.