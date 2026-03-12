La nazionale Under 18 si ritrova per preparare le qualificazioni al prossimo Europeo: Favo chiama un difensore viola

La prossima settimana la Nazionale Italiana Under 18 si ritroverà a Novarello per preparare le prossime sfide di qualificazione al prossimo Europeo , e come spesso accade anche questa viola la Fiorentina sarà rappresentata. Nelle ultime il commissario tecnico Massimiliano Favo ha infatti scelto di inserire anche un giocatore del settore giovanile viola.

Colaciuri rappresenta la Fiorentina nella Nazionale Under 18

Stiamo parlando di Gabriele Antonio Colaciuri, alla sua prima convocazione con l’Under 18. Per il ragazzo gigliata ci sarà quindi la possibilità di prender parte all’importante raduno in vista degli impegni futuri. La selezione azzurra, reduce dal terzo posto al Mondiale Under 17 disputato a novembre in Qatar, lavorerà in vista del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19 della prossima stagione, previsto in Cechia. L’Italia è stata inserita nel Gruppo A2 della Lega A e affronterà Irlanda, Polonia e Scozia, paese ospitante, nel torneo in calendario dal 25 al 31 marzo. Favo ha convocato 24 giocatori, tutti nati nel 2008, ad eccezione di un solo classe 2009: l’attaccante della Juventus Destiny Onoguekhan Elimoghale.

Ecco la lista dei 24 convocati dal c.t. Favo

Questa la lunga lista dei convocati dell’Under 18:

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Leonardo Vinti (Perugia).

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Emanuele Borsani (Milan), Filippo Calabrese (Genoa), Gabriele Antonio Colaciuri (Fiorentina), Cristiano De Paoli (Como), David Marini (Cesena), Davide Pavesi (Cremonese), Mattia Ridolfi (Cesena).

Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Andrea Chiummariello (Napoli), Christian Dottori (Perugia), Mattia Esposito (Sorrento), Luca Lo Monaco (Bologna), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli).

Attaccanti: David Bonacina (Torino), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Milan).