Ha sempre creato curiosità il Var e l'utilizzo fatto dagli arbitri, specialmente in occasione dei confronti tra fischietto di campo e di sala. In tal senso è in arrivo una svolta epocale, secondo quanto riportato dall'Ansa: i dialoghi infatti saranno trasmessi pubblicamente in tv, su Dazn durante la trasmissione ‘Sunday night square', dopo un accordo con la Figc.