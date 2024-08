La Nazione: Tessmann, i tuoi agenti tirano la corda

Due pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione di oggi.

Pagina 10

Apertura sul mercato: “De Gea non è solo una suggestione Tessmann, gli agenti tirano la corda Bove può essere la vera alternativa”. Sottotitolo: “Il portiere svincolato dallo United ha aperto ai viola. Per l’americano è tutto fatto tranne che coi procuratori”. In taglio basso: “Il Vikingo è tornato, per Beltran anno chiave”.

Pagina 11

E' giorno di sorteggi: “Conference, su il sipario Ecco i possibili avversari”. Ovvero: “A Nyon sorteggiati oggi gli abbinamenti tra teste di serie (i viola) e le seconde Il pericolo più grande il possibile incrocio con Panathinaikos oppure Ajax”. Infine leggiamo: “L’amichevole: battuto il Montepellier (2-1) Ikone c’è: gol di tacco E Palladino sorride”.