La Roma è interessata a Dodô, che non ha ancora rinnovato. Fiorentina che fai?
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Questa mattina Il Messaggero parla di un interessamento della Roma per il terzino della Fiorentina Dodô.
Interesse
Il brasiliano è da tempo in trattativa con la società viola per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, sul quale però ancora non c'è accordo.
Le mosse della Fiorentina
E così la Roma, con Massara e Gasperini in prima fila, si mostra interessata al giocatore viola. Da capire quali saranno le mosse di Paratici sulla sua situazione.
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