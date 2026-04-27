La Roma è interessata a Dodô, che non ha ancora rinnovato. Fiorentina che fai?

Questa mattina Il Messaggero parla di un interessamento della Roma per il terzino della Fiorentina Dodô.

Interesse

Il brasiliano è da tempo in trattativa con la società viola per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, sul quale però ancora non c'è accordo.

Le mosse della Fiorentina

E così la Roma, con Massara e Gasperini in prima fila, si mostra interessata al giocatore viola. Da capire quali saranno le mosse di Paratici sulla sua situazione.