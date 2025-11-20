L’ex calciatore viola Massimo Orlando ha parlato a Lady Radio spaziando tra varie tematiche di casa Fiorentina. Dai singoli al campo, l’ex giocatore gigliato ha analizzato il prossimo delicato confronto con la Juventus al Franchi.

‘Fiducia a Fagioli? Sì, può essere la svolta’

“L’approccio è essenziale, la cattiveria agonistica deve venire prima di tutto, di ogni modulo e scelta tattica. Vanoli per il momento non ha intenzione di toccare la squadra sul piano del modulo, ma la classifica è orribile è c’è bisogno di punti, che si tratti di Juventus o Cremonese. I giocatori devono fare in modo di coinvolgere i tifosi, entrando in partita, lottando, correndo. Fagioli titolare con la Juventus? Sì, diamogli ancora una chance. La mediana dei bianconeri è un punto debole e la partita potrebbe essere una svolta per lui. Puntare su di lui può essere una buona idea, ma deve battere un colpo. Con lui Sohm e Mandragora”.

‘Bisogna schierare i giovani senza paura’

“Comuzzo e Fortini hanno giocato bene con l’Italia Under 21 in Montenegro, il campo era complesso e la gara era tosta. Una partita che penso abbia dato fiducia e stimoli ai due ragazzi: non sarei stupito di vederli titolari con la Juventus. Non bisogna aver paura di schierare i giovani, la partita è delicata e serve personalità, ma inizierei a mettere titolare Comuzzo, che ha qualità importanti, soprattutto in marcatura. In questo momento giocherei con la difesa a quattro, non so se ci sia stato il tempo per provarla ma sono convinto che in futuro Vanoli ci penserà”.

Infine ha aggiunto: “Il silenzio social? Quando le cose vanno male è giusto stare a casa e pensare agli errori, non ai social. Il fatto che dalla gara col Mainz nessuno posti più niente è un qualcosa di positivo. C’è da tenere alta la concentrazione e risollevare la classifica”.