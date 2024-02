Rebus in difesa per Juric, verso la Fiorentina. Ma il Torino recupera il suo pezzo pregiato

Aggiornamenti in casa Torino, verso la sfida di sabato alle 20:45 contro la Fiorentina. Dall'infermeria (piuttosto piena) dei granata arrivano alcune novità, riportate da Toronews.net, che conferma il recupero a pieno regime di Ricardo Rodriguez.

Buongiorno c'è al 99%

Migliorano molto le condizioni anche di Alessandro Buongiorno, assente in questo avvio di 2024. Al 99%, il centrale difensivo del Torino ci sarà contro la Fiorentina, almeno tra i convocati. Chi sarà assente è il centrocampista Adrien Tameze, ancora infortunato.

Dubbi, invece, per l'esterno Valentino Lazaro, uscito dolorante contro la Roma. Così come Matteo Lovato, i cui esami saranno noti in giornata. Da mettere già in preventivo una sua assenza contro la Viola.