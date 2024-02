Rodriguez torna a disposizione di Juric. Mentre Buongiorno ha nel mirino la sfida contro la Fiorentina

Dopo l'impegno contro la Lazio, la Fiorentina sarà ospite del Torino in un altro scontro importante nella corsa all'Europa in questo campionato. Ultimamente i granata hanno dovuto fare a meno di due difensori come Ricardo Rodriguez e Alessandro Buongiorno. Per Juric, adesso, arrivano buone notizie.

Rodriguez è tornato, Buongiorno…

Come riporta Il Corriere di Torino, Rodriguez si era già rivisto contro la Lazio, in panchina, e sarà regolarmente a disposizione domani contro la Roma e sabato prossimo. La situazione di Buongiorno, invece, richiede qualche giorno in più. L'obiettivo è proprio tornare contro la Fiorentina, quantomeno tra i convocati.