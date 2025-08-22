Un anno senza picchi alla Fiorentina, ma Colpani tornerà comunque in Serie A e lascerà Monza. Duello di mercato tra neopromosse

Nell'anno alla Fiorentina, il calciatore Andrea Colpani non ha particolarmente brillato. La doppietta al Lecce è stata l'unico bagliore di una stagione dimenticabile, infatti il centrocampista ha fatto immediato ritorno a Monza senza guadagnarsi il riscatto viola. Ma nonostante ciò, il classe '99 tornerà comunque in Serie A.

Colpani è destinato a lasciare Monza per tornare nella massima serie. Secondo quanto riportato da Calciocremonese.it, per l'ex Fiorentina si sta instaurando un duello di mercato tra due neopromosse. La Cremonese si è mossa per prima proponendo un prestito oneroso con diritto, ma nelle ultime ore c'è stato anche un sondaggio concreto da parte del Sassuolo, che prova a proporre la stessa formula.