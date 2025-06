Quest'oggi il River Plate farà il proprio esordio al Campionato Mondiale per Club che sta caratterizzando questa fase della stagione. E a guidare la linea difensiva della formazione argentina ci sarà l'ex giocatore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta.

Molte aspettative

All'ex viola spetta il compito di parlare dell'approccio della squadra a questa competizione: “Abbiamo molte aspettative, sono molto felice di poter giocare questa competizione che si disputa per la prima volta. La realtà è che noi siamo venuti con l'idea di vedere quello che succede, perché non siamo tra i favoriti”.

Esordio con l'Urawa

E poi: “Siamo coscienti però che possiamo vincere la partita con l'Urawa e siamo pronti per farlo. Sappiamo che è una squadra che contrattacca molto bene. Però abbiamo lavorato nella maniera giusta in questa settimana, stiamo bene fisicamente e abbiamo molta voglia di ben figurare in questa competizione”.

Poi l'Inter

Quarta aggiunge: “So che stiamo in club che deve vincere sempre e cercheremo di rendere orgogliosi i nostri tifosi. La sfida con l'Inter e contro Lautaro Martinez? Ho già giocato diverse volte con la Fiorentina contro l'Inter, la verità è che il nostro è un raggruppamento molto bello, dove ci sono grandi squadre. Ma ora non voglio pensare a questa sfida perché prima c'è da pensare al nostro esordio che ci dirà molto anche a come sarà questa esperienza”.