Bucchioni: "Se portano 40 milioni, Fagioli va venduto. Andreazzoli? Ma quale paracadute! Basta pensare in questo modo"

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, intervenendo su varie tematiche di casa viola.

Su Fagioli

“Fagioli è un giocatore bravo, non dobbiamo scordarci cosa ha passato. Le sue carenze di carattere saranno colmate con il tempo. Se però ti portano 40 milioni va venduto. Ci compri due giocatori da 20, così si costruiscono le squadre. Funziona così il calcio”.

Su Andreazzoli

“Andreazzoli? Ma quale paracadute per Grosso. Basta pensare così. Bisogna sperare che Grosso diventi il nuovo Guardiola. Con Andreazzoli la Fiorentina ha fatto una mossa intelligente. Se sarà fatta, Paratici gli affiderà l'U23 tra qualche mese”.