De Paola: "Fiorentina, che errore il divorzio con Palladino. La verità è che un allenatore ti cambia la vita"

L'ex vice direttore de La Gazzetta dello Sport e direttore di Tuttosport Paolo De Paola ha commentato a TMW Radio anche la situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Atalanta.

Le parole di De Paola

“La verità è che nel calcio un allenatore ti cambia la vita. Basti guardare l'esperienza di Italiano che cosa aveva lasciato negli occhi di Firenze. Il grande errore poi è stato quello di lasciar andare Palladino”.

Il commento su Palladino

"Lui è un allenatore molto bravo, competente nella comunicazione e preparato. Anche in altre piazze si è visto come la scelta dell'allenatore sia determinante. Basti guardare l'instabilità che c'è da anni nella Juventus".