Conference League, il Crystal Palace non solo trattiene Guehi ma aggiunge un altro tassello alla propria difesa

È saltato all'ultimo minuto il trasferimento di Marc Guehi al Liverpool. Era stato raggiunto un accordo da 35 milioni col Crystal Palace e il giocatore si era già sottoposto alle visite mediche.

Il Palace non perde il capitano

Le Eagles, le Aquile, che parteciperanno alla Conference League hanno così mantenuto il proprio capitano e perno della difesa. Non sono state ancora rese note le ragioni che hanno portato alla fumata nera.

Ma non è finita qua

Il Crystal Palace si tiene così Marc Guehi e aggiunge anche un altro tassello alla difesa: annunciato il difensore francese Jaydee Canvot. 19 anni, arriva dal Tolosa. Trasferimento a titolo definitivo, accordo quadriennale. Rinforzo in prospettiva per un possibile avversario della Fiorentina in Europa.