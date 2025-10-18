Kean, ma il gioco vale la candela? Sei match e due trasferte europee che valgono più di San Siro. E poi un vice ora c'è

Ha trovato anche i suoi primi minuti in azzurro Roberto Piccoli, proprio a causa dell'assenza di Kean: lo stesso può fare in maglia viola a San Siro domani sera. E l'ex cagliaritano infatti il favorito per giocare da titolare, visti i problemi alla caviglia ancora non risolti per il suo compagno. Sul quale La Gazzetta dello Sport ipotizza un risparmio in ottica delle prossime gare: forzarlo ha poco senso, visti i 6 match in 18 giorni prima della prossima pausa, con nel mezzo anche il clou del girone di Conference.

La Fiorentina sarà ospite infatti prima del Rapid Vienna e poi del Mainz. Convocarlo dunque è più che un'opzione, lanciarlo in campo decisamente meno.