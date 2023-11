Il Milan si prepara alla Fiorentina con una sgambata contro la Primavera: Pioli copia Italiano e...

Anche il Milan di Stefano Pioli continua il suo personale avvicinamento alla sfida casalinga di sabato prossimo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, a questo punto della stagione già decisiva per la permanenza del tecnico emiliano sulla panchina rossonera. Secondo quanto riportato dal Milan sul proprio sito ufficiale, i rossoneri questa mattina, ancora a ranghi ridotti per via delle tante assenze relative agli impegni con le nazionali, si sono ritrovati a Milanello per fare colazione e poi scendere in campo per iniziale l’ultima sessione di allenamento settimanale. Come imposto dallo stesso Italiano, anche Pioli ha deciso di concedere due giorni liberi alla propria squadra, che tornerà ad allenarsi solo nella giornata di martedì.

Dopo una prima parte di attivazione muscolare, poi gruppo in campo dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni lavori atletici a secco. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni su possesso palla e tiri in porta. Per terminare la sessione, Pioli ha scelto di organizzare una breve partita di allenamento contro la formazione Primavera di Abate, presente anch’essa questa mattina a Milanello.