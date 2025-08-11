Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto al “Salotto Viola” su Italia 7, dicendo la sua sulla nuova Fiorentina di Stefano Pioli: "Il calcio d'agosto è sempre poco attendibile. Certo, serve per crescere e per formarsi... comunque non ho dubbi in merito al fatto che Pioli riuscirà a trovare le migliori soluzioni per la Fiorentina. Fa tutto parte di un processo di crescita specifico e credo che Pioli abbia già le idee abbastanza chiare. Son certo che la società chiuderà il mercato con degli acquisti mirati e sono convinto inoltre che la squadra farà una stagione degna d'attenzione. Ma delle amichevoli estive tendo a non fidarmi troppo...".

“Terzetto difficile, ma non impossibile…”

Poi ha aggiunto: "Tutte le squadre sono perfettibili, tutte le rose migliorabili. Fa bene Pioli a chiarire esplicitamente cosa manca. Nel calcio di oggi gli impegni sono tantissimi ed è molto più facile usurare i giocatori. Almeno un altro giocatore davanti che possa sostituire Kean in modo efficace credo serva. Quella tra Kean, Dzeko e Gudmundsson è una coesistenza non semplice ma possibile. Oltre a richiedere un sacrificio ai compagni, presuppone anche grande intelligenza tattica".

“Comuzzo ha dimostrato intelligenza”

Infine su Comuzzo: "Ha dimostrato un'intelligenza notevole a non 'agitarsi' più di tanto per andare via. Non credo che il valore del ragazzo diminuirà drasticamente nell'arco di una stagione. Anzi, credo proprio che aumenterà. La società ha fatto bene a porre il veto sul difensore".