Storie tese in casa Lazio: oggi l'incontro tra Sarri e Fabiani. L'addio del tecnico non è da escludere

Il colpo di scena, alla fine, potrebbe davvero arrivare in casa Lazio. Un terremoto se vogliamo più clamoroso anche di quello che ha colpito la Fiorentina quando Palladino, d'improvviso, rassegnò le sue dimissioni. Le ultime vicissitudini che hanno portato il club biancoceleste a vedersi bloccare il mercato in entrata, hanno turbato non poco il neo-tecnico Maurizio Sarri, che in queste ore sta riflettendo sul suo futuro.

Addio possibile

Quella dell'addio è un'ipotesi tanto clamorosa, quanto da non escludere. Come riporta TMW, Sarri oggi incontrerà il direttore sportivo Angelo Fabiani. Sul tavolo le perplessità del tecnico e, al contempo, le prospettive di costruzione di una rosa che al momento non può essere rinforzata per i motivi suddetti. Occorre ricordare che Sarri ha firmato il contratto ma non ancora il tesseramento, cosa possibile solo dal primo di luglio, e quindi se non dovesse ricevere le giuste garanzie dall'incontro con Fabiani potrebbe davvero salutare.