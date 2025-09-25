Fiorentina, ti tocca Gilardino: "Il gol alla Juventus al 90' e l'urlo della Fiesole, l'emozione più grande"

157 presenze e 63 gol. La maglia della Fiorentina, Alberto Gilardino, l'ha indossata più e più volte nel corso della sua carriera da calciatore.

Una gara molto delicata

Ora la formazione viola lo ritrova davanti, come avversario, alla guida del Pisa. Una partita oltremodo delicata per entrambe le parti. Sì, perché sia i nerazzurri che i viola hanno cominciato male questo campionato. Ma almeno la compagine guidata dall'ex centravanti gigliato l'orgoglio l'ha messo in campo e ha sfiorato l'impresa contro il Napoli. La Fiorentina è lontana da tutto questo.

La sviolinata più emozionante? Contro la Juventus

Dici Gilardino e ripensi alle sue sviolinate dopo ogni gol. Quella che gli è rimasta più impressa è quella raccontata direttamente da lui e anche diverse volte: “Ricordo l’urlo della Fiesole al mio gol al 90’ contro la Juventus. Quella fu l’emozione più grande”. Un pareggio, 1-1, prima giornata di campionato 2008/09 e con i viola in dieci a causa dell'espulsione di Felipe Melo. Fu l'inizio di una bella cavalcata che portò la squadra a giocare in Champions League la stagione successiva.