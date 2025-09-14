Un difensore del Napoli perde il treno e rimane... A Firenze!
Curioso retroscena quello raccontato da Il Mattino su uno dei protagonisti di Fiorentina-Napoli. Sam Beukema, all'esordio con gli azzurri e a segno contro i viola, è stato richiamato dopo la partita per il test antidoping.
Treno perso
Le prove però sono andate per le lunghe e il calciatore ha perso il treno che nella tarda serata riaccompagnava il Napoli in Campania.
Rientro a Napoli
Il giocatore è stato così costretto a passare la notte a Firenze per rientrare in città solamente questa mattina, quando è ripartito in treno, questa volta senza ritardi.
