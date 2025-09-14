​​
Un difensore del Napoli perde il treno e rimane... A Firenze!

Redazione /

Curioso retroscena quello raccontato da Il Mattino su uno dei protagonisti di Fiorentina-Napoli. Sam Beukema, all'esordio con gli azzurri e a segno contro i viola, è stato richiamato dopo la partita per il test antidoping. 

Treno perso 

Le prove però sono andate per le lunghe e il calciatore ha perso il treno che nella tarda serata riaccompagnava il Napoli in Campania. 

Rientro a Napoli

Il giocatore è stato così costretto a passare la notte a Firenze per rientrare in città solamente questa mattina, quando è ripartito in treno, questa volta senza ritardi.  

