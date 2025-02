Analisi onesta a Dazn da parte del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta con la Fiorentina:

"E’ una sconfitta meritata, non abbiamo messo in campo nulla. Corsa, determinazione la Fiorentina le ha messe più di noi, sapevamo che si sarebbe difesa e sono stati molto bravi. Noi male, torniamo a casa arrabbiati ma questo gruppo non perdeva da quattro mesi, è la seconda sconfitta in campionato, meritata. Abbiamo fatto male in possesso, non possesso però si riparte lunedì sempre con la Fiorentina. C’è solo da analizzare, lavorare per fare una partita diversa.

Abbiamo trovato una squadra che arrivava prima di noi, ci credeva di più, tecnicamente dovevamo essere più veloci, dovevamo stare più attenti, c’erano state avvisaglie nel primo tempo e nonostante questo nel secondo abbiamo fatto anche peggio. Mancano 15 partite, 45 punti, è lunga e ci dobbiamo adeguare al calendario come tutti gli altri".