Intanto si rinforza la Primavera di Galloppa: preso un promettente terzino svizzero
Daniele Galloppa
Arriva dalla Svizzera Arnis Ademi, terzino sinistro classe 2007 che la Fiorentina ha acquistato titolo definitivo dallo Young Boys.
Il profilo
Terzino sinistro che può agire anche a tutta fascia nel giro della Svizzera Under19. Sarà a Firenze e si unirà alla squadra di Galloppa.
Il comunicato
“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 2007 Arnis Ademi dal BSC Young Boys. il nuovo calciatore viola farà parte della Primavera di Mister Daniele Galloppa”.
