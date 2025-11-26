Il nuovo amore di Kean, la relazione con una modella e influencer di Trento

La vita amorosa del centravanti della Fiorentina, Moise Kean, trova spazio sul Corriere del Trentino. Questo perché l'attaccante viola avrebbe una relazione con Virginia Stablum, una modella e influencer di Trento.

Chi è lei

Nota per essere stata Miss Universe Italy 2022 e per la sua partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne, la Stablum ha origini afro-germaniche (la madre è tedesca mentre il padre è nigeriano).

Storie precedenti

Kean è sempre stato molto schivo sulla sua vita privata, ma ha avuto un legame con Nif Brascia, una ragazza di origini thailandesi, dalla quale ha avuto un figlio, Marley che oggi ha due anni. Mentre lei in precedenza avrebbe avuto un flirt con Ignazio Moser e con Luca Vezil.

Per il momento, si legge ancora sulla fonte citata, anche la storia con Stablum è ammantata dal più fitto riserbo, sebbene i due si stiano frequentando e sarebbero molto affiatati.