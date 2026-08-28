Si allontana il pericolo Atletico Madrid. Gli spagnoli si sfilano nella corsa a Zrikzee

Non c’è solo la Fiorentina sulle tracce di Joshua Zirkzee. Anche l’Atlético Madrid si era mosso per l’attaccante del Manchester United, individuato tra le possibili soluzioni per il reparto offensivo. Una pista che, però, sta perdendo consistenza.

Altro obiettivo

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto a DAZN España, i Colchoneros hanno infatti messo nel mirino Gabriel Jesus. Il brasiliano è in uscita dall’Arsenal e rappresenta un’opportunità di mercato a prezzo di saldo.

Una concorrente in meno

L’interesse dell’Atlético per Gabriel Jesus può quindi cambiare gli scenari nella corsa a Zirkzee, in cui la Fiorentina adesso corre da sola. Una strada decisamente più libera per portare l’olandese a Firenze.