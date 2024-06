Ufficiale: dopo l'addio di Baroni, anche l'Hellas Verona annuncia il nuovo tecnico. È un ritorno in Serie A

Si riempie un'altra casella degli allenatori in Serie A. Questa volta è il turno dell'Hellas Verona, che ha annunciato Paolo Zanetti come nuovo tecnico gialloblù. Dopo l'inizio della scorsa stagione all'Empoli, dopo 4 partite è stato esonerato, senza sedere più in panchina per il resto dell'anno.

Adesso Zanetti è pronto a ricominciare da Verona, dove prenderà il posto di Baroni, accasato alla Lazio.