L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club: “Vincere dà veramente tanta forza, dà entusiasmo. Vincere è bello, ci ha dato degli spunti nuovi perché contro il Bologna è stata una partita molto diversa rispetto a quelle che abbiamo fatto. Dobbiamo imparare e basta, poi devo essere io obiettivo e lucido nell'analizzare la gara. Dobbiamo fare tante cose molto meglio. Perché quando si vince poi la si butta sempre sul carattere, in realtà potevamo fare molto meglio. Però il gol di Braschi e l'abbraccio di tutto il gruppo è stato un segnale importantissimo”.

“Non mettiamoci troppe aspettative. Ma siamo sempre stati lì…”

“Le aspettative sono l'anticamera del fallimento: più te ne metti addosso, più crei pressioni che non servono. Noi però abbiamo sempre pensato a noi stessi, cercando di migliorare il nostro gioco. Siamo sempre stati lì fin dall'inizio, primi o secondi, in un campionato così equilibrato: è la dimostrazione del fatto che il gruppo c'è ed è forte”.

“L'Inter ha grande qualità, ottima l'idea di gioco”

Sull'Inter: “Affrontiamo una squadra con grande qualità. Provano a giocare attraverso la palla, come noi: sono primi per possesso e noi secondi. Ha la Youth League di mezzo e questa cosa sta pesando. Presi individualmente, comunque, sono giocatori veramente forti con una buonissima idea di gioco”.