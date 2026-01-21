Si smonta il colosso della Conference? Mateta chiede la cessione al Crystal Palace, ma la Juventus…

La Fiorentina, in Conference League, sarà prossimamente chiamata a disputare i playoff, nello specifico contro lo Jagiellonia Bialystok. Anche il Crystal Palace, una delle grandi favorite alla vigilia, dovrà passare da questa fase. E non è un buon momento per farlo.

Crystal Palace, sarà una Conference meno banale del previsto?

Dopo la cessione di Guehi al Manchester City e le voci sull'addio del tecnico Glasner al termine della stagione, non si respira la migliore delle atmosfere. L'attaccante Jean-Philippe Mateta, inoltre, avrebbe chiesto la cessione immediata. Il Crystal Palace perderebbe dunque i due giocatori più forti in un solo mese, con metà stagione davanti e tutta la Conference da giocarsi.

E intanto Mateta chiede la cessione

Mateta, inoltre, ha la Juventus tra le pretendenti per aggiudicarselo. E i suoi piani sono chiari, la richiesta di lasciare il Palace è esplicita e non vuole andare in Arabia. O una permanenza in Premier o la Serie A: in pole l'Aston Villa, con i bianconeri che potrebbero andare su En-Nesyri.