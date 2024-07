L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha avuto modo di parlare delle vicende della squadra gigliata intervistato da EuropaCalcio.it.

Milenkovic ceduto per motivi di bilancio

Sulla cessione di Milenkovic ha detto che è avvenuta "per una questione economica, a bilancio il suo ingaggio costava 7,5 milioni lordi annui. Poi va detto che sembrava potesse arrivare a un livello più alto. Negli ultimi due-tre anni non ha avuto la crescita che ci si aspettava, anzi oserei dire che ha avuto un'involuzione“.

“Palladino ottimo impatto al Monza”

Su Palladino: "Mi era molto piaciuto l’impatto che aveva avuto nel Monza, quando prese la squadra dai bassifondi della classifica e creò qualcosa di solido. Anche nella stagione appena conclusa ha fatto bene, deludente forse la parte finale di campionato, quando probabilmente si era rotto qualcosa. Ora bisogna vedere che cosa gli ha chiesto esattamente la Fiorentina. Non va dimenticato che stiamo parlando di una squadra che ha cambiato e sta cambiando molto, specie a centrocampo. Ci sono varie situazioni da decifrare, penso soprattutto a Nico Gonzalez: se dovesse essere ceduto, la Fiorentina perderebbe molto“.

“Kean un colpo”

Intanto è arrivato Kean: "Ottimo colpo per i viola, mi piace molto ed è uno che lotta. Amrabat? Credo sia un problema soprattutto suo, un anno fa era stato lui a voler andare via a tutti i costi, e non è che poi a Manchester abbia fatto chissà che cosa. Vediamo, magari alla fine deciderà di rilanciarsi proprio a Firenze“.

“Colpani meglio d Zaniolo per i viola”

Infine su Colpani: "Per la Fiorentina è più funzionale di Zaniolo: oltre a conoscere molto bene Palladino, è uno che ha ricoperto più ruoli a centrocampo, che è proprio il reparto di cui la squadra necessita di un forte intervento“.